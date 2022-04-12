BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Luis Suarez Beşiktaş'a

Beşiktaş 'ta Luis Suarez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce siyah beyazlı takımın listesine girdiği iddia edilen 35 yaşındaki forvet için İspanyol basınından da iddialar geldi.

"Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı. Suarez bu sezon Atletico formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli kramponun piyasa değeri 15 milyon euro civarında.