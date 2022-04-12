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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Luis Suarez Beşiktaş'a

Spor haberi... Son haftalarada yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile yükselen bir grafik yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, İspanyol basınından Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir haber geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Luis Suarez Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta Luis Suarez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce siyah beyazlı takımın listesine girdiği iddia edilen 35 yaşındaki forvet için İspanyol basınından da iddialar geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Luis Suarez Beşiktaş'a

Fotomaç'ın Todofichajes sitesinden derlediği haberde; Beşiktaş yönetiminin Suarez için oyuncunun menajeriyle tamas kurduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Luis Suarez Beşiktaş'a

"Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı. Suarez bu sezon Atletico formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli kramponun piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

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