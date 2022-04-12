Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Vida ile Larin...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı açıklamada siyah beyazlıların gündeminde olan isimlere dair konuşurken, gelecek planlarından da bahsetti.



İşte o sözler...

"Havaalanı transferlerindense, saha içinde başarılı olacak transferler yapmak çok önemli."

"Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor."



"Beşiktaş'ın yeri her zaman Avrupa kupalarıdır."





"Beşiktaş'ın DNA'sında üretmek var."



"Sözleşmesi bitecek oyuncular için çıkan iddialar ile ilgili de konuşayım. Valerien hocamız yeni geldi. Onun gelecekte vereceği rapor doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"BEŞİKTAŞ'I DÜNYA STANDARTLARINDA YARIŞTIRMAK..."

"Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz."



"GEDSON PARA KAZANDIRACAK"

"Gedson hem yıldız, hem de para kazandırabilecek bir oyuncu statüsünde. Bu ve bunun gibi oyuncuları ilerleyen dönemlerde bünyemize katacağız inşallah."



"Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizmeliyiz. Ne ben Valerien hocanın işlerine karışıyorum, ne de Valerien hocam benim işlerime karışıyor."



"VIDA, GÜVEN VE LARIN İLE GÖRÜŞMELER VAR"

"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım."







"Atiba, aileden biri artık. Kendisi bizim için son derece önemli. Yabancı sınırı gittikçe daralıyor, bunun değişme ihtimali de tartışılıyor. Bu kuralın en kısa sürede netleşmesi bizim yararımıza olur."



"ÖNDER KARAVELİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

"Önder Karaveli, kulübümüzde aktif olarak görevine devam ediyor. Önder hoca, genç oyuncularımızı izleyip bize raporlar veriyor. Alt yapı koordinasyon antrenörlüğü ve U-19 takımı antrenörlüğüne devam ediyor kendisi."



"Önder Karaveli, haddinden fazla eleştiri aldı."







"Hayali olan oyuncuların önünü açmak bizim görevimiz. Yerlerine de yenilerini getirmek bir diğer görevimiz. Ersin de Rıdvan da keşke uzun yıllar burada kalsalar. Tahminime göre yaz ayında onlar için teklif alacağız."



"Gelecek sezon sportif anlamda bu kulübün çok farklı yerlere gelmesini sağlayacak transferleri mutlaka yapacağız. Eylül ayından beri izlediğimiz birçok oyuncu var."



"LARIN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, KONU MADDİ"

"Larin ile görüşmelerimiz yaz ayından beri devam ediyor. Konu maddi. Olumsuz bir durum var diyemem, Valerien hocamızın da raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecek. Larin, çok değer verdiğimiz bir oyuncumuz."



"Valerien Ismael'in bir listesi var, ama listesinde isim yok. Oyuncuların isminden ziyade, yazdığı kriterlere uyan oyuncular istedi bizden."

"Ülkemizde, Avrupa standartlarının çok üstünde paralar veriliyor. 'O paraları vermezsek, Türkiye'ye gelmezler.' algısı çok yanlış."



"ISMAEL'İN SÖZLEŞMESİNDE FESİH MADDESİ VAR"

"Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı bir fesih maddesi var. Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabi bir tazminat maddesi de var."



PJANIC VE BATSHUAYI MESELESİ...

"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili verilmiş net bir karar yok. Teixeira'nın durumunu bazı takımlar sordu."

