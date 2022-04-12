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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Sörloth ve Talisca transferi açıklaması!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, Sörloth ve Talisca transferlerine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 15:43
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Sörloth ve Talisca transferi açıklaması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, canlı yayında yaptığı konuşmada Sörloth ve Talisca transferlerine ilişkin konuştu.

İşte o sözler...

"Sörloth ve Talisca olursa ne güzel, olmasa bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek."

"Sörloth ve Talisca, sisteme ve ekonomimize uyarsa neden olmasın?"

"Gelecek sezon sportif anlamda bu kulübün çok farklı yerlere gelmesini sağlayacak transferleri mutlaka yapacağız. Eylül ayından beri izlediğimiz birçok oyuncu var."

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