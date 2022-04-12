Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Kazancı'nın konuşmalarını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Ceyhun Kazancı'nın konuşmasından notlar (Güncellenecektir)

"Havaalanı transferlerindense, saha içinde başarılı olacak transferler yapmak çok önemli."

"Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor."



"Beşiktaş'ın yeri her zaman Avrupa kupalarıdır."





"Beşiktaş'ın DNA'sında üretmek var."



"Sözleşmesi bitecek oyuncular için çıkan iddialar ile ilgili de konuşayım. Valerien hocamız yeni geldi. Onun gelecekte vereceği rapor doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"BEŞİKTAŞ'I DÜNYA STANDARTLARINDA YARIŞTIRMAK..."

"Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz."



"GEDSON PARA KAZANDIRACAK"

"Gedson hem yıldız, hem de para kazandırabilecek bir oyuncu statüsünde. Bu ve bunun gibi oyuncuları ilerleyen dönemlerde bünyemize katacağız inşallah."



"Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizmeliyiz. Ne ben Valerien hocanın işlerine karışıyorum, ne de Valerien hocam benim işlerime karışıyor."



"VIDA, GÜVEN VE LARIN İLE GÖRÜŞMELER VAR"

"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım."



