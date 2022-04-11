Oyuncular ne dedi?

ERSIN: Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyor.

RIDVAN: Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi.

JOSEF: Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Yeni bir Beşiktaş var.

VIDA: Yeniden öz güvenimiz arttı. Geçen sezonki havayı hissetmeye başladık.

ALANYASPORLU Efecan: Beşiktaş, Valerien İsmael ile çok baskılı oynuyor

TARAFTAR NE DEDi?

Beşiktaşlılar, sosyal medyada İsmael'i tebrik ederken ilginç paylaşımlar yapıldı: Farioli değil Ferrari bile olsa Beşiktaş'ın hızı ile boy ölçüşemezdi! @SadettinUzun6, G.Saray taraftarı olarak sizi kutlarım. Kaliteli ve nitelikli bir oyun anlayışı inşa ediyorsunuz. @KorhanBulbul28, İsmael tam bir Kartal gibi bakıyor doğuştan Beşiktaşlı gibi. @shamil2032, Takım ısırıyor, hoca çok disiplinli. @BullsCoin.