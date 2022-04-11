Haberler Beşiktaş Oyuncular ne dedi?

Oyuncular ne dedi?

Ismael'in sistemi ve idmanları Beşiktaşlı futbolculardan da övgü aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Oyuncular ne dedi?

ERSIN: Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyor.
RIDVAN: Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi.
JOSEF: Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Yeni bir Beşiktaş var.
VIDA: Yeniden öz güvenimiz arttı. Geçen sezonki havayı hissetmeye başladık.
ALANYASPORLU Efecan: Beşiktaş, Valerien İsmael ile çok baskılı oynuyor

TARAFTAR NE DEDi?

Beşiktaşlılar, sosyal medyada İsmael'i tebrik ederken ilginç paylaşımlar yapıldı: Farioli değil Ferrari bile olsa Beşiktaş'ın hızı ile boy ölçüşemezdi! @SadettinUzun6, G.Saray taraftarı olarak sizi kutlarım. Kaliteli ve nitelikli bir oyun anlayışı inşa ediyorsunuz. @KorhanBulbul28, İsmael tam bir Kartal gibi bakıyor doğuştan Beşiktaşlı gibi. @shamil2032, Takım ısırıyor, hoca çok disiplinli. @BullsCoin.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”
İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! "Orman mı alıyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor