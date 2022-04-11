İdareden tam not

Takımın durumu sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı çok mutlu etti. Ayrıca bazı yöneticilerin "Bu kadarını beklemiyorduk. Belki de daha erken gelse hala potada olurduk. Bu kısa süre içerisinde takıma gösterdiği etki inanılmaz" şeklinde ifadeler kullandıkları ifade edildi.
Takımın durumu sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı çok mutlu etti. Ayrıca bazı yöneticilerin "Bu kadarını beklemiyorduk. Belki de daha erken gelse hala potada olurduk. Bu kısa süre içerisinde takıma gösterdiği etki inanılmaz" şeklinde ifadeler kullandıkları ifade edildi.