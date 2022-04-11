Gerçek lider

Alanya sınavı öncesi taraftarları maça çağıran ve daveti karşılık bulan Josef de Souza, attığı golle zafere katkıda bulunmuştu. Maç sonu da çocuklarıyla sahada tur atan sambacı, galibiyet kutlamalarına dün de devam etti. 33 yaşındaki orta saha, tribünlerden çekilen sevinç videolarını paylaştı. Bu sezon gol sayısını 4'e yükselten Josef, ayrıca Batshuayi'ye de moral verdi. Takım arkadaşını sosyal medyadan kutladı. Josef Beşiktaş'ın hem saha içi hem dışında oyuncuları organize eden liderlerinden biri durumunda.

TAKIM BUGÜN DE İZİNLİ

Kartal,Alanyaspor galibiyeti sonrası 2 gün izne çıktı. Dün ve bugün izin yapan siyah beyazlı futbolcular yarın Nevzat Demir'de tekrar çalışmalara start verecek.