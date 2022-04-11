Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan 3 isme kanca! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'tan 3 isme kanca! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de Valerien Ismael'in gelişinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş transferde harekete geçti. Siyah beyazlılar, Alexander Sörloth, Atakan Karazor ve Can Bozdoğan için resmi temaslara başlıyor. Siyah-beyazlı kulübün profesyonelleri hafta içinde Almanya'ya gidip görüşmelere start verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 07:00
Beşiktaş'tan 3 isme kanca! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezonun transferlerini erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, golcü listesinde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturacak.

Beşiktaş'tan 3 isme kanca! Görüşmeler başlıyor

Sabah'ın haberine göre, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor. Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki defansif orta saha, stoperde de görev yapabiliyor.

Beşiktaş'tan 3 isme kanca! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş ayrıca Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı planlıyor. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk opsiyonunu 1 milyon Euro'ya düşürmeye çalışan Kartal, Alman idarecilerle de bir araya gelecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor