Valerien İsmael: Sezon yeni başlıyor

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, konuşmasına taraftara teşekkür ederek başladı; "Onlar olladan futbol bir hiç" ifadesini kullandı. Fransız çalıştırıcı, "Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz" şeklinde konuştu.



AİLE ÇOK ÖNEMLİ

46 yaşındaki teknik adam her maça özel olarak hazırlanacaklarını altını çizerek "Her maç ayrı senaryo. Ayrı ayrı çalışacağız. Hafta sonuna daha çok var. Beş oyuncu değişikliği de bizim için çok önemli, sahadaki enerjiyi tutmamızı sağlıyor. Oyuncularımın performansından çok memnunum" diye konuştu. İsmael, maç sonu kızlarıyla sahada tur atmasıyla ilgili soruya da "Aile çok önemlidir. İlk iç saha maçımızda da beni desteklediler, yanımda oldular. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



İLK KEZ DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael, kendi taraftarı önünde ilk maçına çıktı. Vodafone Park'a taraftara karşı ilk sınavını veren Fransız hoca, Beşiktaşlılardan çok etkilendi. Taraftarlar ayrıca, 46 yaşındaki teknik adam için tezahüratlarda bulunup sevgi gösterdiler.



KIZLARIYLA TUR ATTI

Valerien İsmael, maç sonu zaferi çocukları ile birlikte sahada tur atarak kutladı. Fransız teknik adam, tribünlerdeki kızlarını önce yanına indirdi. Ardından ellerinden tutarak sahada tur atıp taraftarları selamladı. 46 yaşındaki çalıştıcınının zafer turunda ortaya renkli görüntülerin çıktı.