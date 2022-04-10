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Siyah-beyaz şov

Stadı 7’den 70’e hınca hınç dolduran Beşiktaşlılar, takımı ateşledi rakibi baskı altına aldı. Siyah beyazlılar, taraftarlık örneği sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 06:50
Siyah-beyaz şov

Beşiktaş'ın cefakar taraftarı zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden Dolmabahçe'de toplanıp maçın başlamasını bekleyen siyah beyazlılar, stadı hınca hınç doldurdu. Daha ilk düdükten itibaren marşlar, tezahüratlar eşliğinde Kara Kartal'ı ateşleyen Beşiktaşlılar, rakibi de baskı altına aldılar. Beşiktaş taraftarı, Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümü de doldurdular. Erken gelen golle iyice coşan futbolseverler, taraftarlık örneği sergilediler. 7'den 70'e Kartal'a destek olan siyah beyazlılar, karşılaşma sonrası da oyurcuları tribünlere çağırıp üçlü çektirdiler. Tribünlerde oldukça renkli görüntüler oluşturdular.

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