Siyah-beyaz şov

Beşiktaş'ın cefakar taraftarı zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden Dolmabahçe'de toplanıp maçın başlamasını bekleyen siyah beyazlılar, stadı hınca hınç doldurdu. Daha ilk düdükten itibaren marşlar, tezahüratlar eşliğinde Kara Kartal'ı ateşleyen Beşiktaşlılar, rakibi de baskı altına aldılar. Beşiktaş taraftarı, Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümü de doldurdular. Erken gelen golle iyice coşan futbolseverler, taraftarlık örneği sergilediler. 7'den 70'e Kartal'a destek olan siyah beyazlılar, karşılaşma sonrası da oyurcuları tribünlere çağırıp üçlü çektirdiler. Tribünlerde oldukça renkli görüntüler oluşturdular.