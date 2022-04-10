Sambacı şov yaptı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Alanyaspor maçında yine tam not aldı. Hafta başından bu yana siyahbeyazlı taraftarları maça davet eden ve "Onlar için savaşacağız" ifadelerini kullanan sambacı, karşılaşmaya adeta fırtına gibi başladı. Valerien İsmael'in "Tam saha pres" taktiğini başarıyla uygulayan Brezilyalı oyuncu, 25'inci dakikada Valentin Rosier'in ortasında topa önce yumuşattı, ardından düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Gol sonrası sevincini taraftarları ile paylaşan Josef de Souza maç sonu büyük sevinç yaşadı.

GERÇEK YÜZÜMÜZ BU!

Brezilyalı Josef de Souza maç sonu çarpıcı açıklamalar yaptı. Sambacı, "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, buna inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Taraftarlarımıza çok özel teşekkür ederim. Onları maça davet ettim ve hepsi geldi. Tüm tribünlere sonsuz teşekkürler" diye konuştu.