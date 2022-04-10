Oğuzhan Özyakup transfer kararını verdi! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

Akşam'ın haberine göre, Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda.