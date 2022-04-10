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Oğuzhan Özyakup transfer kararını verdi! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Uzun süredir Beşiktaş ile ayrılığı gündemde olan Oğuzhan Özyakup, geleceğine ilişkin kararını verdi. Tecrübeli futbolcu, Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesi ile beraber, Trabzonspor'a imza atmaya hazırlanıyor. İşte yaşananlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 13:58
Oğuzhan Özyakup transfer kararını verdi! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

Oğuzhan Özyakup adım adım Trabzonspor'a gidiyor... Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

Oğuzhan Özyakup transfer kararını verdi! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

Oğuzhan Özyakup transfer kararını verdi! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

Akşam'ın haberine göre, Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda.

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