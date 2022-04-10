Muhteşem Kartal

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ın gollerini 2 ve 43. dakikada Batshuayi, 25. dakikada Josef de Souza, 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golü 22. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını 14'e yükseltti. Rachid Ghezzal ligde son 4 lig maçında da asist yapma başarısı gösterirken, Beşiktaş bu galibiyetin ardından puanını 50'ye yükseltti.

YERİNDE DURMADI

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen İsmael'in talebeleri, dün akşam Vodafone Parka'ta adeta futbol resitali sundu. Karşılaşmaya müthiş bir baskı, pres ve istekle başlayan siyah-beyazlılar, devre bitmeden skoru 3-1'e getirmeyi başardı; mücadeleyi de 4-1 kazandı. Teknik direktör Valerien İsmael bir dakika bile yerinde durmadı. Her golden sonra oyuncularını uyarmayı ihmal etmeyen Fransız teknik adam, maç sonunda çocuklarını da yanına alarak saha ortasına geldi ve tribünleri selamladı, üçlü çektirdi, onları alkışladı.

GHEZZAL'DAN 4 MAÇ 4 ASİST

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, asist şovuna devam etti. G.Saray, Hatay ve Trabzonspor'a karşı asist yapan yıldız, Alanya maçında da Batshuayi'nin attığı ilk golde pası verdi. Ghezzal böylece son 4 lig maçında 4 asist yaptı. Ghezzal'ın ligde daha uzun (Aralık 2020-Ocak 2021; 4 maç) bir serisi bulunmuyor.

PERFORMANSIMIZ ARTTI

Beşiktaş'ın genç kaleci Ersin, Valerien İsmael ile birlikte performanslarının arttığını söyledi. Ersin, "Takım halinde iyi oynadık, bu galibiyeti hak ettik. Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyoruz. Üçlü defansla daha önce 1-2 maç oynadık. Alışmaya çalışıyorum. Hatalarımı minimuma indireceğim" dedi.

BAZI ŞEYLER KOLAY DEĞİL

Kevin N'Koudou maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. N'Koudou, "Yeni bir hoca, yeni bir ekip. Sezon sonu bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Ancak hocamız bunu çok iyi yapıyor. İyi antrenman yapıyoruz, her şey yolunda" dedi.