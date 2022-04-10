Beşiktaş'ın dinamosu Rosier

Rosier, Josef de Souza ve Batshuayi'nin attığı 2. gollerde asistleri yapan isim oldu. 2 gol pasıyla karşılaşmaya damga vuran 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol pası sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. Rosier geçen haftaki Trabzonspor derbisinde de gol atarak takımına beraberliği getirmişti. Son 2 haftadır skorer kimliğini ortaya koyan Rosier, maç sonu yaptığı açıklamada "Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Takım kimliğimizi yükselttik. Kazanmayı hak ettik. Taraftarımıza hediye olsun" şeklinde konuştu.