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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 08:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - AH KEŞKEM!

Artık şuna kesin olarak inanıyorum, Batshuayi'nin gol atması için kaleye sol ya da sağ çaprazdan yaklaşması şart. Sağdan yaklaşıyorsa 7.32'lik kalenin tamamı solunda olacak ki ancak yan ağları buluyor. Tersi de aynen geçerli. Sanırım Valerien Ismael bunu keşfetti ve onu, öyle yönlendiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Ismael demişken, Beşiktaş'ın onsuz geçen günlerine yazık. Çok zorlu bir sistemi, hem de bu sistem için çok uygun olmayan bir kadroyla muhteşem oynatıyor. Trabzon deplasmanında rakibe iki uzun top dışında pozisyon vermemişti, Alanya maçında da aynısını yaptı. İşin ilginç yanı geçen haftaki gibi dün de o uzun top sonucunda gol geldi. Dikkat!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Sistemle birlikte hocanın kenardaki duruşu saha içine ayrı bir disiplin getirdi, herkes derlenip toparlandı. Önde bilinçli baskı yapılıyor, geriye dönüşlerde de aynı bilinç var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş 3-5-2 ile başladı, iki gol atan Batshuayi ve hala bekleneni veremeyen Teixeira çıkıp Güven ve N'Koudou girince Rıdvan geri geldi ve 4-3-3 oynadı Kartal. Pjanic girdiğinde ise 4-4-2'ye dönüp, öndeki Güven ve N'Koudou'yu kanatlara çekerek santraforsuz oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Her oyuncusundan en iyi verimi almaya çalışan ve sahadaki görüntüyü de bazı oyunculardan beklentilerine göre değiştiren pragmatik bir teknik adam Valerien Ismael… En sevdiğim teknik adam türü dersem abartmış olmam.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Farioli, Beşiktaş'ın çizgi halindeki savunmasını uzun toplarla geçmeye çalışırken, kendi kalesi önünde yaptığı paslaşmaların bedelini ağır ödedi. Beşiktaş yaptığı baskıyla iki kez top kaptı, ikisi de gol oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Uzatmayalım, şu Valerien Ismael, Sergen Yalçın'dan hemen sonra gelse, Beşiktaş şampiyonluk iddiasını bile koruyabilir, Kupa'dan da elenmezdi. İbrahim Tatlıses gibi, "Ah keşkem" diyesi geliyor insanın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - FENA PATLADI

Dolmabahçe'de dün harika bir atmosfer vardı. muhteşem Beşiktaş taraftarı yine farkını gösterdi. Beşiktaş taraftarıyla bütünleşince tadına doyum olmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Michy Batshuayi... Çok eleştirdik, bu sezon neler kaçırdı neler... Ama dün harika performansıyla 'ne golcü ama' dedirtti. Dün Batshuayi patlaması yaşadık, çok da güzel oldu. Böyle oynayacaksa bence gelecek sezonda da takımda kalabilir. Ama böyle oynayacaksa!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Ghezzal ve Rosier belli ki Ismael'in sistemini çok sevdiler. İki haftadır geçen sezonki harika performanslarını yakaladılar. Rosier'in iki harika asisti dikkat çekiciyken Ghezzal'in ilk goldeki pası şapka çıkarılacak cinstendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Rıdvan her hafta üzerine koyuyor. Josef çok şık bir gole imza atarken Alanyaspor savunmasına zor anlar yaşatan baskıyı kuranların başında geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın sezon başından bu yana çok eleştirdiğimiz fizik kondisyonunun, iki hafta da bu kadar olumlu değiştirdiği için yeni hocamız Ismael'e sevgilerimizi yollayalım. Alanyaspor dün futbolu çirkinleştirmeden oynadı ama savunmada çok açık verdiler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın arkasına sarkmaya çalıştılar ama Vida, Welinton ve Montero sadece bir kere uyudular, o da gol oldu. Francesco Farioli'nin oyunu geriden kurma ısrarı Alanyaspor'a pahalıya patlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Ismael'in yeni sisteminde Beşiktaş takım olarak ışıl ışıl parlıyor. Futbolcular mutlu, tribünde ve ekran başındaki milyonlarca Beşiktaşlı artık çok daha fazla umutlu. Bu güzel tablo devam etmeli, Beşiktaş dünkü gibi taraftarının desteği ve inanmış oyuncu kadrosuyla başarıya koşmalı. Taraftarının muhteşem desteğiyle, bu istekli oyuncu kadrosuyla Beşiktaş'ı çok güzel günler bekliyor.

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