BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş 'ta geleceği belirsiz olan ve bu sezon düşen performansıyla birlikte zaman zaman eleştirilen isimler arasında yer alan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida hakkında karar verdildi.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre siyah-beyazlı ekibin, Teknik Direktör Valerien Ismael 'in kadroda tutulmasını istediği Hırvat stopere kısa süre içinde yıllığı 1.5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın takımda kalmayı çok istediği aktarıldı. Mevcut yıllık garanti ücreti yaklaşık 3 milyon euro olan deneyimli futbolcunun 1.5 milyon euroluk teklifi büyük olasılıkla kabul edeceği vurgulandı.