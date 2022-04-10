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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan Domagoj Vida'nın geleceği belli oldu. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelecek sezon planlamasında yer vermeyi düşündüğü Vida için siyah-beyazlı ekip yeni sözleşme önerecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 09:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan ve bu sezon düşen performansıyla birlikte zaman zaman eleştirilen isimler arasında yer alan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida hakkında karar verdildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre siyah-beyazlı ekibin, Teknik Direktör Valerien Ismael'in kadroda tutulmasını istediği Hırvat stopere kısa süre içinde yıllığı 1.5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın takımda kalmayı çok istediği aktarıldı. Mevcut yıllık garanti ücreti yaklaşık 3 milyon euro olan deneyimli futbolcunun 1.5 milyon euroluk teklifi büyük olasılıkla kabul edeceği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

2017-2018 sezonu devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Vida, savunmaya kattığı sertlik ile taraftarın sevgisini kazanmayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

32 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 145 karşılaşmada görev alırken takımına da 15 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vida ile yola devam kararı! Alacağı ücret belli oldu

Deneyimli futbolcu bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada ise 1 gole imza attı.

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