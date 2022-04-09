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Beşiktaş - Alanyaspor maçında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Welinton, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı savunmacı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 22:04
Beşiktaş - Alanyaspor maçında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Welinton, ikinci yarının hemen başında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezonki 8. sarı kartını gören ve ilk olarak 16. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Welinton, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında da takımını yalnız bırakacak.

25. haftada Adana Demirspor deplasmanında, 26. haftada Altay karşılaşmasında ve 27. haftada Sivasspor deplasmanında üst üste gördüğü sarı kartlarla sınırda olan Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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