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Beşiktaş'ta stoperlere geçer not!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael, Trabzonspor derbisinde Montero -Velinton-Vida üçlüsünden memnun kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta stoperlere geçer not!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, eldeki stoperlerinden ilk maçında istediği verimi aldığını ifade etti. 46 yaşındaki hoca ayrıca stoperlerden beklediği katkıyı alamasaydı üçlü savunma oynatmaktan vazgeçebileceğini sık sık dile getirirken, "Bu kurguda savunmacılara güvenmem çok önemliydi. Trabzonspor maçında görev verdiğim oyuncularım (Montero-Velinton- Vida) beklentileri karşıladılar. Rosier ve Rıdvan da çok yardımcı oluyor geriye" sözleriyle takımın performansından duyduğu memnuniyeti aktardı.

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