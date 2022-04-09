Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Sabah'ın haberine göre; Futbolcular, Ismael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi.



1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanın "Eğlenceli idman" felsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.

