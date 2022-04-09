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Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı futbolcular, yeni teknik direktörleri Valerien Ismael’e çok çabuk ısındı. Doğru ve yanlışı anında öğretme metodu kullanan teknik heyetin yaklaşımını siyah-beyazlı oyuncular çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal ve Montero hem oyun kurgusu hem de saha içinde aldıkları rollerden dolayı son derece memnunlar. Fransız hoca da Trabzonspor maçında sergilenen futbol ve dizilişe sadık kalınması nedeniyle takımın performansından mutlu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:10
Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Sabah'ın haberine göre; Futbolcular, Ismael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanın "Eğlenceli idman" felsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

TAKIMA GÖRSEL EĞİTİM VERİLİYOR
Ismael'in iki yardımcı antrenörü sürekli oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca defans, orta saha ve hücum oyuncularıyla ayrı görüşmeler yapan Fransız çalıştırıcının ekibi; taktik tahtası ve resimler kullanarak takıma görsel olarak eğitim veriyor.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

Futbolcular doğru ve yanlışı anında öğretme metodu uygulayan teknik heyetin yaklaşımını çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal, Montero'nun hem yeni oyun kurgusu hem de aldıkları rollerden son derece memnun oldukları kaydedildi.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

3-4-3 OTURUNCA BAŞARI GARANTİ
46 yaşındaki çalıştırıcı da 6 günlük antrenmanın ardından Trabzonspor maçında sergiledikleri oyun ve dizilişe sadık kalmaları sebebiyle talebelerinin performansından gayet mutlu.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

Fransız teknik adam, daha fazla tekrar yapmaları durumunda oyuncularının fark yaratacaklarından emin. Trabzonspor karşısında Josef, Welinton, Rıdvan, Rosier ve Ghezzal'ın performansını beğenen Ismael, istikrarlı bir 11 oluşturma niyetinde. 3-4-3 dizilişi zor olsa da düzenin oturması durumunda Ismael ve ekibi başarıyı yakalayacaklarına inanıyor.

Beşiktaşlı futbolcular Valerien Ismael'e çabuk ısındı!

MAKİNE GİBİ!
Teknik direktör tercihleri ilk başta eleştirilse de Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Ismael'in, oyuncu grubunu hemen hakimiyetine almasını çok sevdi. İdmanları, işine gösterdiği saygısı ve profesyonel yaklaşımının yanı sıra yönetimle de planlı-programlı ilerlemesi takdir topladı. Siyah-beyazlı idareciler, Ismael için "24 saat çalışıyor, makine gibi hoca" değerlendirmesinde bulundu.

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