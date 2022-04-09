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Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan ile beraber, kulüp CEO'su Seçil Aygül, UEFA'yı ziyaret etti. Bu ziyarette, Beşiktaş'ın maddi durumunu da konuşuldu. Toplantı sonrası Beşiktaş camiasında en çok merak edilen soru "UEFA'dan ceza gelecek mi?" sorusuydu. Peki, Beşiktaş UEFA'dan ceza alacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 10:34
Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

Beşiktaş yönetimi hafta içinde UEFA'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan'ın yanı sıra kulübün CEO'su Seçil Aygül de UEFA ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığını vekaleten üstlenen UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı da siyah beyazlılar birlikte UEFA'daki görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

BEŞİKTAŞ UEFA'YA NE SÖZ VERMİŞTİ?
Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.

Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

BEŞİKTAŞ UEFA'YA NE SÖZ VERMİŞTİ?
Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.

Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

Çebi yönetimi, kulübü 3 milyar seviyesinde borçla devralmıştı. Ancak yönetim kulübü devraldığında yaptığı mali değerlendirmede geçmişten kaynaklanan borçların faiz yükü nedeniyle yeni bir borçlanma yapılması dahi 2021 sonu itibarıyla sonunda borçların 4 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

MEN CEZASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi UEFA'da borçlara dair yaptığı savunmada pandemi koşullarının maç günü hasılatları üzerindeki olumsuz etkisi ve döviz kurundaki çok büyük sıçramayı dile getirdi. Geçmiş dönemden devam eden ve ayrılmak istemeyen yüksek kontratların da borcu üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı.

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