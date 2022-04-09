Beşiktaş UEFA'dan men cezası alacak mı? Belli oldu!

Beşiktaş yönetimi hafta içinde UEFA'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan'ın yanı sıra kulübün CEO'su Seçil Aygül de UEFA ziyaretinde bulundu.
Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığını vekaleten üstlenen UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı da siyah beyazlılar birlikte UEFA'daki görüşmelerde bulundu.
BEŞİKTAŞ UEFA'YA NE SÖZ VERMİŞTİ?
Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.