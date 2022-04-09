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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 08:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kadroda revizyona gidiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren siyah-beyazlılarda sezon sonunda kimlerle yolların ayrılacağı konusu da netlik kazanmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Buna göre Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında bir performans gösteren Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup'la yola devam edilmemesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Fransız çalıştırıcı Ismael, yönetimle yaptığı son görüşmede 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemediğini açıkça ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 lig maçında skor ve asist üretemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Uzun süreli sakatlığı bulunan Mehmet Topal 7 lig müsabakasında görev yaptı, Oğuzhan Özyakup ise 13 Süper Lig karşılaşmasında 1 asist yaptı.

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