BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş , kadroda revizyona gidiyor.

Buna göre Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında bir performans gösteren Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup'la yola devam edilmemesi bekleniyor.