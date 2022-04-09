BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yolcular netleşti! Mehmet Topal, Gökhan Töre ve...

Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kadroda revizyona gidiyor.
Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kadroda revizyona gidiyor.
Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren siyah-beyazlılarda sezon sonunda kimlerle yolların ayrılacağı konusu da netlik kazanmaya başladı.
Buna göre Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında bir performans gösteren Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup'la yola devam edilmemesi bekleniyor.
Fransız çalıştırıcı Ismael, yönetimle yaptığı son görüşmede 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemediğini açıkça ifade etti.
Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 lig maçında skor ve asist üretemedi.
Uzun süreli sakatlığı bulunan Mehmet Topal 7 lig müsabakasında görev yaptı, Oğuzhan Özyakup ise 13 Süper Lig karşılaşmasında 1 asist yaptı.