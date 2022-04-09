BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza taraftara söz verdi!

Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşı Ghezzal ile fotoğrafını paylaşarak, "Ghezzal, bence bu maçta taraftarlar stadı doldurur" diye yazdı. Cezayirli yıldız diyalog içinde "Gerçekten mi?" derken, Josef de "Kesinlikle kardeşim. Onlar için savaşacağız" yanıtını verir. Josef'in paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. Öte yandan iki gün önce Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın ''Maça Maça Maça'' şeklindeki çağrısına; Brezilyalı oyuncu Josef de Souza da, ''Lütfen stadı doldurun'' diyerek yanıt vermişti. Beşiktaş taraftarların bu akşam Alanyaspor ile oynanacak olan müsabakanın biletlerini tamamen tüketmesi bekleniyor.



Josef bir süre önce hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdiği anın fotoğrafını instagram hesabından paylaşmış; kendisine 'ağlama' emojisi yollayan bir Galatasaraylı taraftara da "Şimdi anlıyorum nasıl 56 kupanız var!" cevabını vermişti.