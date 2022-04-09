Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Valerien Ismael: Atmosfer inanılmazdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 4-1 galip geldikleri Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Atmosferin inanılmaz olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, büyük destekleri için taraftara teşekkür etti.



İşte o açıklamalar...

Valerien Ismael: Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer inanılmazdı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız.

Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz.

Aile her zaman önceliktir..Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli.