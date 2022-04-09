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Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Josef'ten Valerien Ismael yorumu! "Ölmüş gibi hissediyorum"

Beşiktaş evinde ağırladığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Brezilyalı yıldız, teknik direktör Valerien Ismael'in idman temposu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Josef, "Bazen antrenmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 22:56
Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Josef'ten Valerien Ismael yorumu! "Ölmüş gibi hissediyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk iç saha maçına çıkan siyah-beyazlılar ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında attığı golle galibiyete katkı veren Josef de Souza maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade etti.

İşte o sözler...

Josef de Souza: Taraftarımızı hep maça davet ediyorum, bugün hepsi geldi. Pandemi sonrasında maddi sıkıntıların olduğu, bilet almanın zor olduğu bir dönemde dahi buraya geldikleri için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Yeni bir Beşiktaş var, gerçek yüzümüzü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağımıza inanıyorum. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz.

Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız.

Çocuklarımdan ikisi futbolcu olur, onlarla oynarken bunu görüyorum. Türkiye'ye gibi kaliteli bir ülkede, gençlere sporcu olarak, aile babası olarak iyi örnek olmalıyız. Ben de bunun için uğraşıyorum.

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