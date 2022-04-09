Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi Valerien Ismael konuştu! "Kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ismael, "Kazanmak istiyoruz" dedi.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

"Taraftarımızın önünde bu şekilde oynayacak olmak harika bir his. Oyuncularımızın iyi performansı neticesinde taraftarımız burada."

"Geçen hafta iyi bir sınav verdik. Her geçen hafta en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bütün futbolcularımız kazanmak istiyor. Kural çok basit, bugün evimizdeyiz ve baskılı bir 90 dakika sonucunda kazanmak istiyoruz."