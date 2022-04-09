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Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi Valerien Ismael konuştu! "Kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımın başında yer alacak. Kara-Kartal, Vodafone Park'ta oynanan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesi Fransız teknik adam Ismael açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 20:07
Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi Valerien Ismael konuştu! "Kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ismael, "Kazanmak istiyoruz" dedi.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

"Taraftarımızın önünde bu şekilde oynayacak olmak harika bir his. Oyuncularımızın iyi performansı neticesinde taraftarımız burada."

"Geçen hafta iyi bir sınav verdik. Her geçen hafta en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bütün futbolcularımız kazanmak istiyor. Kural çok basit, bugün evimizdeyiz ve baskılı bir 90 dakika sonucunda kazanmak istiyoruz."

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