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Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Son dakika spor haberi: Orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine düştü. Transfer ise İngiliz ekibi Watford’un ligdeki durumuna bağlı. Ozan Tufan’ın da gönlünün Kartal'dan yana olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği öğrenilmişti. İşte transferde son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:01
Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.

Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.Fenerbahçe defteri kapanacak.

Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.

Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

O yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp, makul bir rakama Ozan'ı almak için de hamle yapacak. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Tecrübeli orta sahanın Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği öğrenilmişti.

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