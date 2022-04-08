Ozan Tufan Beşiktaş'ı istiyor! İşte transferde son durum

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.Fenerbahçe defteri kapanacak.
Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.