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Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Valerien Ismael'in siyah beyazlıların başına geçmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik heyet için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar bu bağlamda, yardımcı antrenörlük için eski golcüsü Demba ba ile anlaşma sağadı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan Demba Ba gelişmesine dair tüm bilgiler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 09:17
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien İsmael'in ekibine flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kurmaylar, geçen yıl aktif Futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

Bir süredir İstanbul'da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba'nın kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

1 YILDA 7 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Hürriyet'in haberine göre, Kartal'ın 2014'te Premier Lig ekibi Chelsea'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Transfer ettiği Ba, sadece bir yıl sonra 13 milyon Euro'ya Çin'in SH Shenhua takımına satıldı ve siyah beyazlılara 7 milyon Euro kazandırmış oldu.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

2017'nin devre arasında kiralık olarak yeniden takıma dahil edilen yıldız isim, o sezon 2 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol atmıştı ve ligde şampiyon olan kadronun içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

Ardından Göztepe ve Başakşehir'de oynayıp turuncu lacivertlilerde bir lig şampiyonluğu daha yaşayan Demba Ba, geçen yıl İsviçre ekibi Lugano'da aktif kariyerini noktalamıştı.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor! Anlaşma...

BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN YAYINDAYDI
Demba Ba, 2018'de Çin'de rakibi Zhang Li'nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Beşiktaş Kulübü de "Asla yalnız değilsin" paylaşımı yapmıştı.

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