Beşiktaş'ta Valerien İsmael kuralları! Geç kalan futbolcular...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yeni bir dönem başladı. Fransız teknik adam, daha önce hocaların aksine, Ümraniye'ye yeni kurallar getirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı tesislerde disiplinli bir sürecin başlamasını sağladı.



İlk olarak oyuncularından antrenmandan en az 1-1.5 saat önce tesislerde olmalarını isteyen Fransız teknik adam, geç kalanlara yüklü miktarda para cezası uygulanacağını açıkladı.



DİJİTAL SOHBET YOK

Valerien Ismael, tüm takımın bir arada olduğu yemeklerde ya da teorik toplantılarda ise oyuncuların telefon, iPad ya da kulaklık gibi dijital ürünleri kullanmalarını kesinlikle istemiyor.



Bu tür araçların hem arkadaşlık ve sohbet ortamının gerilemesine hem de konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Bir takım olacaksak, herkes birbirinin çok daha iyi tanımalı" ifadelerini kullandı.



NEFES ALDIRMIYOR

Lider Trabzon'a karşı oynattığı futbolla beğenilen Fransız çalıştırıcı, idman programını da maç gibi değerlendiriyor. Ümraniye'deki tüm idmanları kaydettiren, aynı gün yeniden izleyen Ismael, tüm oyuncuların performanslarını dikkatle takip ediyor.



46 yaşındaki hocanın geldiği günden buna yana özellikle 'Güç ve kondisyon' konularına ağırlık vermesi nedeniyle oyuncuların idmandan çıkarken yorgun oldukları dikkat çekiyor.