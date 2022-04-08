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Beşiktaş'ta Valerien İsmael kuralları! Geç kalan futbolcular...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael, Ümraniye’deki tüm idmanları kaydettiriyor, aynı gün yeniden izliyor. Disiplinden taviz vermeyen Fransız hoca telefon ve kulaklıklara da sınırlama getirdi. Öte yandan 46 yaşındaki çalıştırıcı tesislere geç kalan futbolcularla ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:01 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:05
Beşiktaş'ta Valerien İsmael kuralları! Geç kalan futbolcular...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yeni bir dönem başladı. Fransız teknik adam, daha önce hocaların aksine, Ümraniye'ye yeni kurallar getirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı tesislerde disiplinli bir sürecin başlamasını sağladı.

İlk olarak oyuncularından antrenmandan en az 1-1.5 saat önce tesislerde olmalarını isteyen Fransız teknik adam, geç kalanlara yüklü miktarda para cezası uygulanacağını açıkladı.

DİJİTAL SOHBET YOK
Valerien Ismael, tüm takımın bir arada olduğu yemeklerde ya da teorik toplantılarda ise oyuncuların telefon, iPad ya da kulaklık gibi dijital ürünleri kullanmalarını kesinlikle istemiyor.

Bu tür araçların hem arkadaşlık ve sohbet ortamının gerilemesine hem de konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Bir takım olacaksak, herkes birbirinin çok daha iyi tanımalı" ifadelerini kullandı.

NEFES ALDIRMIYOR
Lider Trabzon'a karşı oynattığı futbolla beğenilen Fransız çalıştırıcı, idman programını da maç gibi değerlendiriyor. Ümraniye'deki tüm idmanları kaydettiren, aynı gün yeniden izleyen Ismael, tüm oyuncuların performanslarını dikkatle takip ediyor.

46 yaşındaki hocanın geldiği günden buna yana özellikle 'Güç ve kondisyon' konularına ağırlık vermesi nedeniyle oyuncuların idmandan çıkarken yorgun oldukları dikkat çekiyor.

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