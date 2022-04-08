Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı çekmek istemeyen siyah-beyazlılar, Sörloth olmazsa Michael Olunga için devreye girecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.

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