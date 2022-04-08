BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.