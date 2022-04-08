BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.
Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.