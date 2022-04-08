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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in sözleşmesinin uzatılması için iki önemli kriter belirlendi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 08:05
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Kartal'da Cyle Larin bilmecesi sezon sonu yanıtını bulacak. Siyah-beyazlı yönetim, profesyoneller ve Valerien Ismael, Kanadalı oyuncunun durumuyla ilgili aceleci davranmamayı kararlaştırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Buna göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin için iki önemli kriter belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Milliyet'te yer alan habere göre Valerien Ismael'in 17 Nisan'da 27 yaşına girecek olan Larin'in kadroda tutulmasını istemesi ve maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcuyla anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Ismael'in, Larin için kesin kararını sezon sonu vermek istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Golcü oyuncuyu daha yakından tanımayı planlayan Fransız teknik adamın olumlu görüş bildirmesi halinde Larin'le pazarlık masasına oturulacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Yıllık garanti ücret konusunda yönetimin istediği çizgiye gelirse Kanadalı futbolcuyla en az 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Aksi halde Larin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılacak.

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