BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de iki önemli kriter! Yeni sözleşme...

Kartal'da Cyle Larin bilmecesi sezon sonu yanıtını bulacak. Siyah-beyazlı yönetim, profesyoneller ve Valerien Ismael, Kanadalı oyuncunun durumuyla ilgili aceleci davranmamayı kararlaştırdı.

Buna göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin için iki önemli kriter belirlendi.