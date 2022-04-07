Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Kredisini tüketti! Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor

SPOR HABERİ - Kredisini tüketti! Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor

Spor haberi... Beşiktaş'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu ve Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak görev yapan Belçikalı forvet Michy Batshuayi yeni sezonda takımda olmayacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:07
SPOR HABERİ - Kredisini tüketti! Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin, Beşiktaş defteri kapanıyor. Belçikalı oyuncu son oynanan Trabzonspor derbisinde tüm kredisini tüketti. Maç boyunca yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen ve kritik penaltıda da direğe takılan Batshuayi, Valerien İsmael tarafından 1 dakika sonra oyundan alındı ve sinirinden kenardaki su şişeleri bulunan termosu tekmeledi.

26 MAÇTA 12 GOL
Beşiktaş'ın 150 bin euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Süper Lig'de maç başına 3.3 şut atarken, oynadığı 26 maçta 12 golde kaldı. Belçikalı oyuncu, girdiği gol pozisyonlarından ise sadece %14 değerlendirme oranında kaldı. Uzun boyuna ve güçlü fiziğine rağmen hava top mücadelelerin %48'ini kazanan Michy Batshuayi, hiç kafa golü atamadı.

DİĞER
Azeri kızı Günel Zeynalova tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel'in annesini görün!
Edwina Sponza kıskançlık krizine girdi! Adı İbrahim Kutluay ile anılan Gülcan Arslan’dan intikam almadan duramadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor