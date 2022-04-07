SPOR HABERİ - Kredisini tüketti! Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin, Beşiktaş defteri kapanıyor. Belçikalı oyuncu son oynanan Trabzonspor derbisinde tüm kredisini tüketti. Maç boyunca yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen ve kritik penaltıda da direğe takılan Batshuayi, Valerien İsmael tarafından 1 dakika sonra oyundan alındı ve sinirinden kenardaki su şişeleri bulunan termosu tekmeledi.

26 MAÇTA 12 GOL

Beşiktaş'ın 150 bin euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Süper Lig'de maç başına 3.3 şut atarken, oynadığı 26 maçta 12 golde kaldı. Belçikalı oyuncu, girdiği gol pozisyonlarından ise sadece %14 değerlendirme oranında kaldı. Uzun boyuna ve güçlü fiziğine rağmen hava top mücadelelerin %48'ini kazanan Michy Batshuayi, hiç kafa golü atamadı.