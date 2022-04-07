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SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş transfer temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isim ile görüşme halinde olan Siyah-Beyazlı ekip son olarak Göztepe'de forma giyen eski yıldızı Atınç Nukan'ı listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:08
SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş, transfer listesine Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Atınç Nukan'ı ekledi. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir döneme giren siyah beyazlılar, transfer listesine ise sürpriz bir ismi aldı.

SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Göztepe'nin sezon sonundaki durumuna göre Atınç için önereceği bonservis bedelini belirleyecek.

SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

28 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş dışında Süper Lig'den 2-3 takım daha ilgileniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve A Takım'a kadar yükselen Atınç Nukan, 2016 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu.

SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

130
Profesyonel kulüp kariyerinde 130 resmi maça çıkan Atınç Nukan, bu periyotta 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş formasını daha önce 37 maçta terleten tecrübeli stoper Göztepe'de 59, Çanakkale Dardanel'de 20, Leipzig'de de 14 maçta şans buldu.

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