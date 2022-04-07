SPOR HABERİ - Atınç Nukan listede! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş, transfer listesine Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Atınç Nukan'ı ekledi. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir döneme giren siyah beyazlılar, transfer listesine ise sürpriz bir ismi aldı.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Göztepe'nin sezon sonundaki durumuna göre Atınç için önereceği bonservis bedelini belirleyecek.