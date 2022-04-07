SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe , 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.

Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.