SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.
Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın AS'tan derlediği habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.
LUIS SUAREZ KİMDİR?
Tam adı Luis Alberto Suarez Diaz olan futbolcu, 24 Ocak 1987 tarihinde Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.