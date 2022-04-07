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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Atletico Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i istediği bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 13:30
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın AS'tan derlediği habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

LUIS SUAREZ KİMDİR?

Tam adı Luis Alberto Suarez Diaz olan futbolcu, 24 Ocak 1987 tarihinde Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez için devrede!

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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