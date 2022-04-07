BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Brezilya basununa dayandırdığı haberde; 28 yaşındaki futbolcu, "Transferim konusunda çıkan haberler tamamıyla yalan. Al-Nassr ile sözleşmem devam ediyor. Uzun süre burada kalacağım ve beraber harika bir tarih yazacağız" dedi.