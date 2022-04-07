BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.
Sezon sonu kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında boy gösteren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Talisca'dan ayrılık söylentilerine yanıt geldi.
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Brezilya basununa dayandırdığı haberde; 28 yaşındaki futbolcu, "Transferim konusunda çıkan haberler tamamıyla yalan. Al-Nassr ile sözleşmem devam ediyor. Uzun süre burada kalacağım ve beraber harika bir tarih yazacağız" dedi.