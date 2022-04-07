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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği konuşulan Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Talisca'nın maaşını alamadığı öne sürülmüş ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 18:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

Sezon sonu kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında boy gösteren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Talisca'dan ayrılık söylentilerine yanıt geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Brezilya basununa dayandırdığı haberde; 28 yaşındaki futbolcu, "Transferim konusunda çıkan haberler tamamıyla yalan. Al-Nassr ile sözleşmem devam ediyor. Uzun süre burada kalacağım ve beraber harika bir tarih yazacağız" dedi.

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