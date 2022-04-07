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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Önder Karaveli'nin ardından Beşiktaş'ın başına getirilen ve ilk karşılaşmasında lider Trabzonspor'a karşı etkili bir futbol oynatan Valerien Ismael, sert futboluyla dikkat çekmişti. Hücum bölgesinde yoğun pres yaptıran ve rakibin etkili futbolcularına yakın markaj uygulatan Fransız teknik adamın bu taktiği başına dert olabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 13:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Siyah-beyazlı ekipte göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 10 günlük süre geçmesinin ardından ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkan Valerien Ismael, taraftarlardan tam not aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Ligde lider durumda olan ve sahasındaki etkili futboluyla fark yaratan Trabzonspor'a karşı dikkat çeken bir performans gösteren Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın takıma yönelik dokunuşları dikkatlerden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Rakibinin bire birde etkili futbolcularının farkında olan Fransız antrenör, öğrencilerine yakın oynamalarını söyledi ve maç içerisinde de bunun karşılığını aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Ancak Beşiktaş'ta oynanan bu sert futbol sonraki haftalar için deneyimli teknik adamın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte zaten ceza sınırında olan futbolculara yenileri de eklendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Öte yandan Siopis'e yönelik müdahalesinin ardından direkt kırmızı kart gören Larin de takımını eksik bırakacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Önümüzdeki Alanyaspor'a karşı önemli bir müsabakaya çıkacak olan Beşiktaş'ta, Larin dışında 9 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Siyah-beyazlı ekipte hücum hattında bulunan Teixeira ve Güven Yalçın'ın yanı sıra orta sahadan Atiba, Can Bozdoğan ve Josef de Souza da sınırda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Kartal'da Alanya sarı kart sınırında bulunan Rosier, Rıdvan Yılmaz ve Montero da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta takımını yalnız bırakacak.

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