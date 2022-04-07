BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sert futbolu başına dert olacak! Birçok futbolcudan mahrum kalabilir

Siyah-beyazlı ekipte göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 10 günlük süre geçmesinin ardından ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkan Valerien Ismael, taraftarlardan tam not aldı.
Ligde lider durumda olan ve sahasındaki etkili futboluyla fark yaratan Trabzonspor'a karşı dikkat çeken bir performans gösteren Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın takıma yönelik dokunuşları dikkatlerden kaçmadı.
Rakibinin bire birde etkili futbolcularının farkında olan Fransız antrenör, öğrencilerine yakın oynamalarını söyledi ve maç içerisinde de bunun karşılığını aldı.