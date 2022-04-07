BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael onayı verdi! Cyle Larin...

Beşiktaş yönetimi, Kanadalı yıldız Cyle Larin'in geleceği için masada. Kanadalı futbolcunun kendisiyle yeni sezondaki planlama, menajeriyle ise mali konular masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi, Larin'le 3+1 sezonluk anlaşma yapmayı arzuluyor. Kulübün 1.7 milyon euro verdiği Larin, senelik 2.5 milyon euro'da ısrarcı. Beşiktaş yönetimi ise yeni sözleşmeye 1.7 milyon euro + performans primi eklemeyi teklif etti. Böylece Larin'in alacağı para yine 2 milyon euro seviyesine yaklaşacak. Bu arada teknik direktör Valerien İsmael'in de Kanadalı forvetin takımda kalmasını istediği ifade edildi.

PFDK'YA VERİLDİ

Trabzon maçında direkt kırmızı kart gören Cyle Larin, PFDK'ya sevk edildi. Açıklamada, "Cyle Larin'in Trabzonspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CEZAYI KABUL ETTİ

Derbide Siopis'e attığı tokat yüzünden takımını 10 kişi bırakan Clyle Larin, savunma verdi. Kulüp İç Disiplin Talimatı gereği kesilen 5 bin euro'luk cezayı ödemeden önce Kanadalı oyuncunun verdiği savunma dikkat çekti. Larin, oyuncu için "Futbol karşıtı futbolcu" yorumunu yaparken, Hareketi için özür diledi ve cezayı da kabul etti.