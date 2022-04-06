Tribünler boş kalmasın!

Beşiktaş taraftarı, yeni hocaları Valerien İsmael ise buluşmak için geri sayıma geçti. Hem takıma hem de yeni teknik direktöre desteklerini göstermek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, cumartesi günü maça hücum etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu olan Çarşı, ''Maça Maça Maça'' çağrısında bulunurken; Brezilyalı oyuncu Josef de Souza da bu paylaşıma, ''Lütfen stadı doldurun'' diyerek yanıt verdi. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaşlı taraftarların dün satışa çıkan biletlere daha ilk günden büyük ilgi gösterdi.