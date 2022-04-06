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Tribünler boş kalmasın!

Cumartesi günü oynanacak Alanya maçında tribünlerin ‘tamamen dolması’ için taraftar grupları ve futbolcular hep birlikte uğraşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Tribünler boş kalmasın!
Beşiktaş taraftarı, yeni hocaları Valerien İsmael ise buluşmak için geri sayıma geçti. Hem takıma hem de yeni teknik direktöre desteklerini göstermek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, cumartesi günü maça hücum etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu olan Çarşı, ''Maça Maça Maça'' çağrısında bulunurken; Brezilyalı oyuncu Josef de Souza da bu paylaşıma, ''Lütfen stadı doldurun'' diyerek yanıt verdi. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaşlı taraftarların dün satışa çıkan biletlere daha ilk günden büyük ilgi gösterdi.
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