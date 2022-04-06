Haberler Beşiktaş Montero’ya tatlı-sert

Montero’ya tatlı-sert

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Trabzonspor maçı sonrasında Montero'yu tebrik etti. Futbolculuğu döneminde kendisi de bir stoper olan İsmael'in, 16 pas hatasına vurgu yaparak, "Pas hatalarını en aza indirmen gerekiyor. Bu oyunda sana yer var ama gelişime açık bir Montero'ya daha fazla ihtiyacımız var. Bire bir savunmanı çok beğendim. Ayaklarını daha seri kullanabilirsin" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Montero’ya tatlı-sert
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Trabzonspor maçı sonrasında Montero'yu tebrik etti. Futbolculuğu döneminde kendisi de bir stoper olan İsmael'in, 16 pas hatasına vurgu yaparak, "Pas hatalarını en aza indirmen gerekiyor. Bu oyunda sana yer var ama gelişime açık bir Montero'ya daha fazla ihtiyacımız var. Bire bir savunmanı çok beğendim. Ayaklarını daha seri kullanabilirsin" dediği öğrenildi.
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