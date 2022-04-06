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Larin’in asıl sorunu konsantrasyon

Trabzon deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Siopis'in formasından çekmesi sonrasında tokat atarak kırmızı kart gören Larin'le ilgili teknik heyet özel bir görüşme kararı aldı. Futbolcunun biten sözleşmesinin durumu hakkındaki belirsizlik başta olmak üzere performansındaki düşüş ve Kanada Milli Takımı'ndan yorgun gelmesinin etkisiyle kendisini sahaya veremediği tespit edilen futbolcu ile Valerien İsmael'in görüşme yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Larin’in asıl sorunu konsantrasyon
Trabzon deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Siopis'in formasından çekmesi sonrasında tokat atarak kırmızı kart gören Larin'le ilgili teknik heyet özel bir görüşme kararı aldı. Futbolcunun biten sözleşmesinin durumu hakkındaki belirsizlik başta olmak üzere performansındaki düşüş ve Kanada Milli Takımı'ndan yorgun gelmesinin etkisiyle kendisini sahaya veremediği tespit edilen futbolcu ile Valerien İsmael'in görüşme yapacağı öğrenildi.
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