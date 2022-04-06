Futbol hakkında net fikre sahip

Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Valerien İsmael'in performansını yorumladı. Demba Ba, twitter'dan bir "Valerien İsmael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Oynatmak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip. Kulüp ünlü oyuncuları, büyük isimler yerine bir kolektif oyun anlayışı oluşturmalı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Valerien İsmael'in performansını yorumladı. Demba Ba, twitter'dan bir "Valerien İsmael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Oynatmak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip. Kulüp ünlü oyuncuları, büyük isimler yerine bir kolektif oyun anlayışı oluşturmalı" ifadelerini kullandı.