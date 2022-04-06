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Futbol hakkında net fikre sahip

Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Valerien İsmael'in performansını yorumladı. Demba Ba, twitter'dan bir "Valerien İsmael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Oynatmak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip. Kulüp ünlü oyuncuları, büyük isimler yerine bir kolektif oyun anlayışı oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Futbol hakkında net fikre sahip
Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Valerien İsmael'in performansını yorumladı. Demba Ba, twitter'dan bir "Valerien İsmael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Oynatmak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip. Kulüp ünlü oyuncuları, büyük isimler yerine bir kolektif oyun anlayışı oluşturmalı" ifadelerini kullandı.
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