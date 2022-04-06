Ersin Destanoğlu uçuyor!

Ersin Destanoğlu yine geçen sezon 1.8 (%64) olan maç başına kurtarış yüzdesini bu sezon 2.1'e (%67) kadar yükseltti. 16.5 olan başarılı pas istatistiğini 19.1'e, 4.1 olan başarılı uzun top istatistiğini 4.7'ye, 0.7 olan maç başına tehlike engelleme istatistiğini 0.9'a yükselterek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın başarılı 1 numarası Ersin Destanoğlu, ayrıca penaltı kurtarışlarında geçen seneye göre fark yarattı. Geçen sezon 1 olan kurtardığı penaltı sayısı bu sezon kupada seri penaltılarda kurtardıkları ile beraber 5 oldu.
Ersin Destanoğlu yine geçen sezon 1.8 (%64) olan maç başına kurtarış yüzdesini bu sezon 2.1'e (%67) kadar yükseltti. 16.5 olan başarılı pas istatistiğini 19.1'e, 4.1 olan başarılı uzun top istatistiğini 4.7'ye, 0.7 olan maç başına tehlike engelleme istatistiğini 0.9'a yükselterek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın başarılı 1 numarası Ersin Destanoğlu, ayrıca penaltı kurtarışlarında geçen seneye göre fark yarattı. Geçen sezon 1 olan kurtardığı penaltı sayısı bu sezon kupada seri penaltılarda kurtardıkları ile beraber 5 oldu.
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