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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkan Kara Kartal, olumlu bir performans sergilemiş ve gelecek adına ümit vermişti. Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, siyah beyazlı kulübün yönetimiyle görüştü ve takım içindeki eksiği söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 08:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

ISMAEL'DEN İLK TESPİT
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in lider Trabzonspor ile pazar akşamı berabere kaldıkları dev müsabakadan sonra siyah-beyazlı yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Milliyet'in haberine göre, takımın genel performansı ve kadroyla ilgili ilk tespitlerini yöneticilerle paylaşan Fransız çalıştırıcının, özellikle gol bölgesindeki sıkıntıların altını çizdiği aktarıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

"İYİ SİNYALLER VERDİK"
Güçlü bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Ismael'in, "Takım gelecek adına iyi sinyaller verdi. Önümüzdeki günlerde oyun ve fiziksel seviyemizin yükseleceğine inanıyorum. Şu an tek problem gol bölgesinde yaşanıyor. Sorunu çözmek için gereken çalışmaları yapacağız" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Ismael'in kalan 7 maçta tüm forvetlere şans vereceği de vurgulandı.

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