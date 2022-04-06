Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.
ISMAEL'DEN İLK TESPİT
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in lider Trabzonspor ile pazar akşamı berabere kaldıkları dev müsabakadan sonra siyah-beyazlı yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, takımın genel performansı ve kadroyla ilgili ilk tespitlerini yöneticilerle paylaşan Fransız çalıştırıcının, özellikle gol bölgesindeki sıkıntıların altını çizdiği aktarıldı.