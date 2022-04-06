Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael teşhisi koydu! "Şu anda tek problem..."

Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.