BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in yeni sisteminin yıldızı Rachid Ghezzal oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, takımının başındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, takımının başındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in sisteminin yıldızı, Rachid Ghezzal oldu.
Ghezzal liderliğindeki siyah-beyazlılar, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı.
Hücum hattında serbestlik tanınan Ghezzal, oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımın hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı.
Başarılı futbolcu, takımına 1 penaltı kazandırıp ve Rosier'in golünün asistini yaparak tam not aldı.