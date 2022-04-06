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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in yeni sisteminin yıldızı Rachid Ghezzal oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'deki ilk maçına Trabzonspor derbisinde çıkan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in takıma oynattığı yeni sistemin yıldızı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 09:12
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