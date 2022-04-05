Kartal bugün izinli

İdmanda, Trabzonspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Bugün izin yapacak siyahbeyazlılar, yarın devam edecek.

TARAFTARA ÇAĞRI

Siyah beyazlı takımın yıldız isimlerinden Josef de Souza taraftara çağrıda bulundu. Brezilyalı futbolcu, taraftarların sosyal meydan yaptığı "Maça Maça Maça, Cumartesi 20.30" paylaşımına yorum yaptı. Josef, yaptığı yorumda "Lütfen stadyum dolsun" ifadelerini kullandı.

BİLETLER SATIŞTA

Kara Kartalların Süper Lig'in 32. haftasında, Cumartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Dün alıma sunulan biletlerin fiyatları 65 TL ile 700 TL arasında değişiyor.