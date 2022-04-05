BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den gençlik hamlesi! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael yeni sistemiyle büyük takdir topladı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır 'ın derlediği habere göre Fransız hoca gelecek sezon için ise kiralık olarak gönderilen oyuncuları yakın takibe aldı.

Beşiktaş'ta fazla süre bulamadığı için Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran gelecek sezon olası bir Ersin Destanoğlu ayrılığında kaledeki 1 numaralı isim olarak öne çıkıyor. Utku'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminde en önemli pozisyonlardan bir olan sağ kanat pozisyonu için Rosier her ne kadar öne çıkmış olsa da kadroda bulunan Kerem Kalafat ve kiralık olarak Çankaya'da forma giyen Bilal Ceylan da öne çıktı.