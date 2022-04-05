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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den gençlik hamlesi! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında ortaya koyulan futbol sonrası siyah-beyazlı taraftarlardan tam not aldı. Gelecek sezon için kolları sıvayan Fransız teknik adam, yapılacak transferlerin yanı sıra kiralıktan dönecek genç isimlere de şans vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 13:17
Valerien Ismael2den

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael yeni sistemiyle büyük takdir topladı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fransız hoca gelecek sezon için ise kiralık olarak gönderilen oyuncuları yakın takibe aldı.

Valerien Ismael2den

Beşiktaş'ta fazla süre bulamadığı için Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran gelecek sezon olası bir Ersin Destanoğlu ayrılığında kaledeki 1 numaralı isim olarak öne çıkıyor. Utku'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Valerien Ismael2den

Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminde en önemli pozisyonlardan bir olan sağ kanat pozisyonu için Rosier her ne kadar öne çıkmış olsa da kadroda bulunan Kerem Kalafat ve kiralık olarak Çankaya'da forma giyen Bilal Ceylan da öne çıktı.

Valerien Ismael2den

Fransız hocanın 3'lü savunma hattında Vida, Welinton, Montero dışında henüz sözleşme uzatmayan Serdar Saatçı ismi var. Bununla birlikte sezon başında Serik Belediyespor'a kiralanan ve scout ekibinin yakından takip ettiği Erdoğan Kaya'nın da gelecek sezon forma rekabetinde olacağı öğrenildi.

Valerien Ismael2den

Valerien Ismael özellikle Josef'in yanında gelecek sezon Gedson Fernandes gibi bir yıldıza sahip olacak. Fransız hoca, bu ikiliyi zorlayan iki yönlü ve temposu yüksek oyuncuların forma rekabeti için bu sezon kiralık giden Salih Uçan ve Ümraniyespor'da göz dolduran Kartal Kayra Yılmaz'ı yakın takibe aldı.

Valerien Ismael2den

Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminde özellikle ön alan presine önem verdiği ve geçiş paslarını iyi yapabilen oyuncu arayışı doğrultusunda zaman zaman iyi zaman zaman ise vasat altında kalan Tyler Boyd'a bir şans daha vereceği bununla birlikte Hasic'i de kullanmak istediği ifade edildi.

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