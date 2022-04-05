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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye forvet talebi! Cornelius...

Spor haberi... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in Trabzonspor karşısında oynattığı oyun beğenilirken, karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Valerien Ismail'in Çebi'den bir forvet talebinde bulunduğu öğrenildi. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye forvet talebi! Cornelius...

Siyah-Beyazlılarda Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Valerien İsmael ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasında kısa süreli bir transfer görüşmesinin yapıldığı ifade edildi. Zorlu deplasman maçında oynanan futbol, Başkan'ı mutlu ederken, Ahmet Nur Çebi'nin Fransız teknik adamla yaptığı görüşmede yeni sistemi beğendiğini ve özellikle bir takviye isteyip istemediğini sordu. Valerien İsmael'in de Başkan Çebi'ye "Sistemimiz gün geçtikçe çok daha iyi bir şekilde uygulanacak saha içinde. Eksiklerimiz var elbette. Mesela forvet konusunda sıkıntımız var. Bize Trabzonspor'un golcüsü Cornelius gibi güçlü, istekli ve fırsatları kaçırmayan bir santrfor lazım" diyerek; Danimarkalı forveti çok beğendiğini ifade etti.

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