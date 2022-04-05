Beşiktaş, baştan sona üstün bir futbol sergilediği Trabzonspor derbisinde berabere kalsa da geçer not alırken, sisteminin tutup tutmayacağı konuşulan yeni teknik patron Valerien İsmael de taraftarların övgüsünü kazandı. Hücum futbolu çok beğenilen Fransız çalıştıcının, 90 dakika boyunca hiç oturmadan sürekli heyecanlı bir şekilde taktikler vermesi Beşiktaşlılardan takdir topladı. Hocanın hırsından çok etkilenen futbolseverler, "40 yıllık Beşiktaşlı gibi" yorumları yaptılar. İsmael'in hücum organizasyonları taraftarlara gelecek adına umut verirken hocanın maç sonu "Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim. Futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım" açıklamaları da hırsı konusunda bilgi verdi.