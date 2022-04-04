Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Lider Trabzonspor Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaşlı oyunculara ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 08:03
Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - ŞAŞIRTAN KONDİSYON

Ligimizde hiç alışık olmadığımız çok yüksek tempolu, kıran kırana ikili mücadelelerin yaşandığı bir ilk 45 dakika izledik. Beşiktaş, oyuna 10 dakika süren çılgın bir başlangıç yaptı. Sonra Trabzonspor dengeledi.

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Seyir zevkini yükselten bir diğer unsur da iki takımın kazandığı toplarda çabuk, dikine hücuma çıkmayı düşünmeleriydi. Oyun sürekli sahanın bütününe yayılıyordu. Beşiktaş tehlikeli atak ve pozisyon açısından rakibine oranla üstündü. Ancak en net pozisyona da Djaniny girdi, değerlendiremedi.

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Beşiktaş yine iyi oynuyordu ama kaleci Ersin'in büyük hatası ile Cornelius Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş yine yüklenmeye devam etti. Kazanılan penaltıyı Batshuayi kaçırsa da hemen sonrasında Rosier sıfıra yakın pozisyondan beraberlik golünü attı.

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

1-1'den sonra oyun yine Beşiktaş'ın lehine gelişiyordu. Ama Larin kırmızı kart gördükten sonra Trabzonspor tek kale oynamaya başladı ve bir topları da direkten çıkınca maç berabere noktalandı.

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Beşiktaş'ın bu kadar kısa sürede dün geceki kondisyona ulaşması mümkün değil. Ama Ismael nasıl bir motivasyon sağladıysa futbolcuların hepsi sınırsız enerjilerini sahaya yansıttılar. İki kanat oyuncusu Rosier ve Rıdvan çok iyi oynadılar. Ghezzal da... Yenen gol dışında üçlü defans beklenenden daha iyiydi.

Son dakika spor haberleri - Ömer Üründül'den flaş Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Gelelim Trabzonspor'a; Avcı'ya sezon başından beri yaptığım bir eleştiri var. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda orta sahada Abdülkadir ile Bakasetas oynarsa takım savunması arızaya uğrar. Dün de bunlar net biçimde yaşandı. Bu yüzden ben Trabzonspor'un en iyisi olarak 90 dakika çok ağır yük çeken Siopis'i seçiyorum.

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