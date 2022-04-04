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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan TFF'ye Trabzonspor maçı sonrası kural hatası başvurusu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la oynadıkları ve 1-1 biten karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:05
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan TFF'ye Trabzonspor maçı sonrası kural hatası başvurusu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın 47. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ev sahibi takımın defans oyuncusu Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın topu elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermiş, Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu olmuştu.

Son dakika haberine göre siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la oynadıkları karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

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