Farkı göstereceğiz

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, ilk maçında takımından çok memnun kaldığını belirtti. Fransız çalıştırıcı "Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız" dedi. Zamanla takımın daha da oturacağını kaydeden İsmael, "İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KIRMIZI KARTA KADAR...

Ismael şöyle devam etti: Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü" diye konuştu. Duygu olarak oyunculara uyması gerektiğinin de altını çizen Fransız hoca "Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız.